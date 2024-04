FOTOD | Päikesepaneelid on nii odavad, et neid kasutatakse juba aiapiiretena

Kuigi paneelid püüavad aiapiirdena kasutamisel kinni vähem päikesevalgust kui katustel, ütlevad säärase lahenduse kasutajad, et võit tekib materjali ja tööjõukulude pealt.

„See on päikesepaneelide nii odavamaks muutumise tagajärg, et paigaldame neid lihtsalt kõikjale,“ ütles BloombergNEFi juhtiv päikeseenergia analüütik Jenny Chase. „Kuna paigalduskulud moodustavad valdava enamuse paneelide katusele paigutamise kuludest, on nende mujal kasutamine loogiline.“

Sama seisukohta jagab ka Prantsusmaa suurpanga BNP Paribase kliimauuringute juht Martin Broch. „Miks rajada tara, kui saate lihtsalt rivistada üles palju päikesepaneele, isegi kui need ei ole suunatud otse päikese poole. Kui paneelid ise on uskumatult odavad, on nende paigaldamisel ainsaks piiranguks paigalduskulu ja ruum,“ ütles ta.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul ulatub päikesepaneelide pakkumine maailmas selle aasta lõpuks 1100 gigavatini, ületades nõudluse prognoosi pea kolmekordselt. Seda suundumust juhib tootmise üleküllus Hiinas, teatas agentuur.

Maailma üks suurimaid paneelitootjaid Longi Green Energy Technology andis hiljuti teada, et on vallandanud päikesepaneelide ülekülluse tõttu tuhandeid tehasetöölisi.

BloombergNEFi andmetel on päikesepaneelide hind kukkunud tasemele 10 senti vati kohta, mis on poole odavam kui eelmisel aastal samal ajal. Seejuures arvavad analüütikud, et hinnad võivad veelgi kukkuda, sest tootjatel on vaja saada lahti laojääkidest.