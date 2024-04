Ekspert selgitab: kuidas olla firmaomanikuna kindel, et sinu tegevjuht äri paljaks ei varastaks?

Viimasel paaril aastal on tekkinud üha rohkem murelikke firmaomanikke, kes on usaldanud oma ettevõtte vedamise tegevjuhtidele ja kes ise ei viibi igapäevaselt ettevõtte juures. Ühel hetkel on omanikel tekkinud kahtlus, et ettevõtte varadega ei käituta eesmärgipäraselt ning pahatihti on sellised kahtlused osutunud ka põhjendatuks, kirjutab KPMG vanemfinantsnõustaja Immo Ilmjärv.

Ilmjärv toob KPMG kogemuse põhjal välja kümme levinumat viisi, kuidas tegevjuhid võivad ettevõttest raha välja kanda või kahju tekitada.

Tehingud seotud osapooltega

Tehingute tegemine seotud osapooltega ei ole ilmtingimata probleemne, eeldusel et need on tehtud ettevõtte parimates huvides ja õiglase turuhinnaga. Paraku võib esineda juhtumeid, kus sellised tehingud on ettevõttele kahjulikud või millega sisuliselt kantakse raha ettevõttest välja. Selliseid tehinguid võidakse esitleda kui igakuiseid teenuslepinguid, kuid tegelikkuses mingisugust teenust ei osutata. Siinkohal on oluline tuvastada seotud osapooled – tegevjuhiga seotud ettevõtted ning tema lähedaste ja sõprade-tuttavate ettevõtted. Tuleb hinnata, kas need tehingud on seotud ettevõtte põhitegevusega ning kas need vastavad turuhinnale, millega mõni kolmas osapool oleks valmis samu teenuseid osutama.

Pereliikmete töölevõtmine

Oleme näinud juhtumeid, kus tegevjuht võtab tööle enda pereliikmeid, kuid maksab neile turust oluliselt kõrgemat palka, kuigi neil ei pruugi olla antud töökohal vajalikku kvalifikatsiooni. Veel drastilisem näide on see, kui pereliikmed on tööle võetud fiktiivselt, aga tegelikult tööd ei tee.

Sularaha väljavõtmised

Ettevõttest võetakse regulaarselt välja sularaha ning seda märgatakse alles siis, kui on hilja. Ettevõtte raamatupidamises võidakse seda varjatult kajastada nõudena. Juhul, kui tegemist on suures ulatuses sularahaga arveldavate ettevõtetega, ei ärata suured sularahasaldod raamatupidamises tähelepanu.

Välislähetused