Pawel Sobocinski: Teistmoodi matemaatikaga saame luua paremat tarkvara

Samal ajal, kui temast on saanud Eesti patrioot, on ta on kutsutud kõneleja paljudel konverentsidel üle ilma, sest tal on üsna erilised mõtted: läheneda tarkvara programmeerimisele teistmoodi matemaatikaga ning tehisintellektile koos filosoofide ja eetikateadlastega.

Oled üles kasvanud ja õppinud Austraalias, kuid töötanud mitmel pool Euroopas. Mis Sind Eestisse tõi?

Mul oli siin konverentsidelt tekkinud tutvusi ja kui IT Akadeemia tööd alustas, värvati Eestisse neljale arvutiteaduse professori kohale teadlasi rahvusvaheliselt. Pakkumine oli väga hea, sest kui tavaliselt on tööpakkumised kõrghariduses seotud konkreetse projektiga, siis siin pakuti nii töökohta kui ka rahastust oma uurimisrühma loomiseks; ka uurimistöö sisus olid üsna vabad käed. Kui 2019. aasta sügisel TalTechi tulin, sain kohe tööle võtta kolm järeldoktorit ja kuus doktoranti, nii et uurimisrühm läks kohe suureks, jagus energiat ja külalisi.

Kus Su kodu on?

(Muigab muhedalt.) Ma arvan, et nüüd on siin. Eesti on lahe koht, kuhu koju tulla, siin on hubane, turvaline ja sõbralik.

