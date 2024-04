Maa-amet uuendab e-keskkonda: ebameeldivused on paratamatud

Uuele keskkonnale üleminek toob aga Maa-ameti teatel endaga kaasa mõningad ebamugavused. Juba märtsis lõpus peatas kataster toimingute tegemise, et valmistuda andmete üleviimiseks. „Selleks, et tagada andmete sujuv üleminek ühest keskkonnast teise, peatame toimingud ja hoolitseme, et kõik andmed oleksid uues keskkonnas õigesti talletatud. Samuti hoolitseme, et pooleli olevad toimingud saab uude keskkonda sisestatud ja seal tegevustega jätkata. Uut menetlussüsteemi hakkame kasutama 8. aprillil,“ selgitas Maa-ameti katastri registriosakonna juhataja Tiina Oeselg.