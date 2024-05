Välismaale pagemine ei päästnud. Ponzi skeemi kahtlusega juhtumist laekub Eestile miljoni euro eest krüptovaluutat

Täpsemalt oli mullu kaks juhtumit, kus kohus mõistis rahapesu andmebüroo (RAB) taotlusel krüptovara riigi tulusse ning osa sellest rahast on nüüdseks ka riigile laekunud. RAB-i andmetel on tegu esmakordsete juhtumitega, kus krüptovara on tulnud riigi tulusse kanda. Krüptovara konfiskeerimine ning riigi kaukasse laekumine ei tähenda aga seda, et saadud krüptovaluuta makstakse palgana näiteks õpetajatele või päästjatele, vaid riigi omandisse saades konverteeritakse need eurodesse.