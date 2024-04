Eestlased ostavad järjest rohkem kinnisvara Tallinna vanalinna

„Viimasel ajal olen märganud trendi, kus eestlastel on suur huvi vanalinna kinnisvara vastu,“ selgitab Lindell. „Seda eriti just väliseestlastel, kes igatsevad kodumaad ja tahavad siia midagi soetada tuleviku perspektiiviga ehk üks päev tagasi tulla või ka põhjusega, et jagada oma elu kahe riigi vahel.“

Kõige populaarsemad on suured kolme- ja neljatoalised perekorterid, eriti nende hulgas, kelle lapsed käivad vanalinnas koolis. Lisaks ka inimeste seas, kelle lapsed on majadest juba ära kolinud ning kes soovivad elada nüüd südalinna suures korteris.

„Samuti ostetakse palju kahe- kuni neljatoaliseid kortereid lühiajalise üüri (Airbnb) eesmärgil. Mikrokorterid on tihti ülehinnatud ja nende nõudlus seeläbi ka väiksem,“ lisab Lindell.

Omad plussid ja miinused

Vanalinn on suurepärane koht elamiseks siis, kui hindate ajalugu ja mugavust ning et kõik eluks vajalik on jalutuskäigu kaugusel. Suurimad miinused võivad olla elektriküte, turistide hordid ning parkimise puudumine. Suur-Karja tänava ümbrus on lärmakaim samas kui kõige vaiksemad on Toompea ning Pikk, Lai ja Uus tänav.

„Müües kinnisvara vanalinnas, on oluline eeltöö,“ märgib Eveli Lindell. „Kontrollida tuleb dokumentatsiooni ja vajadusel peaks küsima arhiivist originaalplaane veendumaks, et pole tehtud ebaseaduslikke ümberehitustöid. Vaadake kindlasti, et ehitisregistris oleks kõik andmed sisse kantud. Ostmisel uurige kindlasti maja plaane ja seisukorda.“

Investoritel soovitab Lindell tutvuda korteriühistu põhikirja ja heade tavadega. „Airbnb ei ole kõikides majades soositud ja pigem on tegemist murekohaga. Enne ostmist tuleks kindlasti ühistust uurida, kas külaliste majutamine on kuidagi piiratud. Seadus seda siiski otseselt ei keela ning pigem on see sätestatud nii öelda maja hea tavana.“