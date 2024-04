Rahandusministeeriumi prognoos: Eesti majandus kasvab tänavu 0 protsenti

Ministeeriumi teatel näitab nende värske kevadine majandus- ja rahandusprognoos, et eelmise aasta teises pooles olid tagasilöögid välisnõudluses oodatust suuremad ja loodetud pööret majanduse taastumiseks ei ole veel toimunud.

Siiski on viimasel paaril aastal Eesti majanduse arengut takerdanud tegurid nende arvates taandumas – hinnakasv taltub, palgakasv jätkub, intressid hakkavad ajapikku alanema ja suurt tööpuudust ei ole, loetles ministeerium.

„Hinnatõusu tipp on läbitud, sisemaine hinnasurve on vähenemas, energiakriisi taandumise mõjul on energiahinnad alanenud ning toormehinnad maailmaturul stabiliseerunud ning alanemas,“ ütles rahandusminister Mart Võrklaev.