Kulla hind jõudis uue rekordini

Alates veebruari lõpust on kulla hind rühkinud aina kõrgemale ning sel nädalal on iga päev püstitatud uus hinnarekord. Eelkõige võib tõusu taga näha ootust, et USA keskpank hakkab intresse langetama, mis teeks intresse mitte maksva kulla investoritele atraktiivsemaks. Lisaks on hinda kergitanud geopoliitiliste riskide kasv muuhulgas nii Ukraina sõja kui Gaza konflikti pärast ning ka keskpankade jätkuvad kullaostud.