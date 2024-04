Metroo Tallinnasse? See on võimalik

„Inimesed veedavad tuhandeid tunde liikluses istudes. Kas paremini ei saa?“ küsib Kalev Kallemets, kes on avalikkusele tuntud Eestisse väikest tuumajaama planeeriva Fermi Energia juhina. Kallemets rõhutab küll, et tema tuumajaama projekti ei peaks kuidagi siduma Tallinna kergmetrooga. Aga siiski, ta on harjunud suurelt mõtlema. Eelmise aasta talvel hakkas ta arutlema, kuidas pääseks pealinnas kiiremini liikuma. Metroo mõtteni jõudes hakkas ta selle ümber koguma teisi julgeid visioonääre ning transpordi-, majandus- ja ehituseksperte.

Soraineni advokaadibüroo partneri ja vandeadvokaadi Paul Künnapi (kelle valdkonnad on ka ehitus- ja planeerimisõigus) sõnul tuuakse metroost rääkides tavaliselt esile väide, et peab olema miljonilinn. See ei ole tõsi, ütleb Künnap. „Fantaasia ja julguse puudus ei luba meil isegi arutada asju, mida teised on teinud. Kuid sellised mõtted võiks laual olla, et neid teistega võrrelda.“