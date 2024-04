VIDEO | Võrklaev kokkuhoiukohtadest: ametnike palgad on selleks aastaks külmutatud

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul oli veebruaris toimunud hinnatõus murettekitav. „Sellegipoolest näeme märtsikuu seisuga, et inflatsioon on languses ning selle vastu on rakendatud juba ka meetmeid. Eelkõige intressimääru kergitades,“ rääkis Võrlaev Delfile antud intervjuus.

Kas ja milliseid kärpeid on võimalik teha avaliku sektori tööjõukuludest, et riigi finantsolukorda parandada? Ministri sõnul on praegune valitsus juba teinud olulisi kärpeid avalikus sektoris. „Ei ole saladus, et riigiaparaadi ehk ministeeriumite kogukulu riigieelarves on ligikaudu 130 miljonit eurot. Kahjuks ei ole meil lihtsaid lahendusi, et langetame ametnike palku ja leiame sadu miljoneid,“ tõdes minister. Võrklaev lisas, et selleks aastaks on ametnike palgafond külmutatud.