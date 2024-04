Euro Apteek andmelekkest: loomulikult teeb see uudis meidki murelikuks

„Andmekaitse ja küberturvalisus on teemad, mida ei saa alahinnata, mistõttu investeerime antud valdkonda igapäevaselt ja võtame kliendiandmetega seonduvat väga tõsiselt,“ sõnas Südameapteegi turundus- ja kommunikatsioonijuht Enel Kolk.

Pärast aset leidnud sündmust tõdes Kolk, et on tänaseks suhelnud kõigi oma kliendiandmete turvalisuse eest vastutavate IT-partneritega ning saanud kinnituse, et andmeid on turvaliselt hoitud. „Küberrünnakut tuvastatud ei ole,“ sõnas ta.

Kuidas ja kus Südameapteek oma andmeid hoiab, ettevõte ei öelnud. Kolk kinnitas vaid, nende andmed on hoitud vastavalt kõrgeimatele turvanõuetele ning mis on regulaarse tugeva kontrolli all.

„Loomulikult teeb see uudis ka meid murelikuks, kuid töötame pidevalt selle nimel, et meie andmetöötlus oleks turvaline. Meie turvameetmed on olnud piisavad ning Euroapteegi klientide andmed ei ole lekkinud,“ sõnas ka ettevõtte Euro Apteek kaubandus- ja turundusdirektor Kristiina Joosu.

Joosugi lisas, et andmeturve on nendegi jaoks prioriteet. Kliendiandmete turvalisuse huvides nad detailseid asjaolusid ei täpsusta.