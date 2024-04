Kaamos Kinnisvara juht Taimo Murer on veendunud, et koduostjate väljavaated muutuvad aasta vaates varasemast märksa helgemaks.

Ta lisab, et kodul on pikaajaline ja suurenev väärtus ning seepärast on arendajate eesmärk pakkuda koduostjatele suuremat kindlustunnet ning pälvida lisandväärtuste ja sooduspakkumistega ostjate tähelepanu.