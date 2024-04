Kalle Kose: aktsiaturud ei leia põhjust, et pikemat langust ette võtta. Tõehetk on tulemas

USA aktsiaindeks S&P 500 kerkis kuuga 3,1% ning aasta algusest alates oli indeks märtsi lõpuks tõusnud 10,16%. S&P 500 uuendas ridamisi kõigigi aegade tippu ning sel aastal on indeks rekordtaset kõrgemale nihutanud juba 22 korda. Globaalne aktsiaindeks MSCI ACWI tõusis märtsis 2,9% ning kuulõpu seisuga oli indeks aasta algusest alates kerkinud 7,8% (eurodes mõõdetuna +10,2%).

Pullituru algfaasis on tugev tõusuhoog tavapärane

Viimase viie kuuga on aktsiaindeksid S&P 500 ja MSCI ACWI püstloodis ülesse sõites kerkinud vastavalt 25,3% ja 23,1% ning seetõttu on kasumivõtmine juba mõnda aega päevakorras. Pilk ajalukku näitab, et sedavõrd püsivad tõusutrendid ei ole siiski midagi väga haruldast. Globaalne aktsiaindeks on alates 1970. aastast (MSCI World indeks enne 1988. aastat, MSCI ACWI indeks pärast seda) pullituru perioodide jooksul püsinud keskmiselt 104 kauplemispäeva ilma 5% ületava korrektsioonita. Märtsi lõpuks täitus indeksil 106 päeva, mil sellist langust ei ole olnud.

Oma ligi 100 aastase ajaloo jooksul on S&P 500 perioodil novembrist märtsi lõpuni suutnud vaid 13 korral näidata viiekuulist positiivsete tootluste seeriat. Üheksa kuud hiljem ehk kalendriaasta lõpuks näitas indeks positiivset tootlust kõikidel juhtudel ning mediaantootluseks sel perioodil kujunes vastavalt 11,4%. Seega on aktsiaturgude tugev momentum üldjuhul viidanud, et tõusutrendil on eeldusi jätkuda. Lühiajaliselt tasub jälgida peamisi võtmevaldkondi, mis suurima tõenäosusega lõpuks siiski ulatuslikuma kasumivõtmise toovad: makronäitajad, rahapoliitika ning ettevõtete majandustulemused.

Makronäitajate koondpilt positiivsete ootuste rajalt hälbimisele ei viita