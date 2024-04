„10 000 euro suuruse palgaga töökuulutused pole kindlasti enam nii suur haruldus. Praegu on meil selliseid töökuulutusi paar tükki, kuid iga kuu siiski pannakse mõni selline välja. See on päris suur muutus võrreldes mõne aasta taguse statistikaga,“ ütles Karavaitienė. Ta lisas, et kui rääkida kõrgest palgast, siis kõige sagedamini on pakkumistes 4000–8000-eurone palk. „Selliseid töökuulutusi on kümneid, mõnel juhul ka sadu,“ sõnab Karavaitienė.