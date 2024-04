Inglisekeelne kõrgharidus annab laiemad võimalused

Seekordsed õpingud aga on mõneti teistsugused. Nimelt otsustas Kristo Klementi, et teeb läbi ingliskeelse õppe. Lähtus ta kahest üsnagi pragmaatilisest kaalutlusest. Esiteks tegutseb tema juhitav ettevõte rahvusvahelisel areenil ja ingliskeelset sõnavara tuleb nagunii kasutada. Teiseks avab hea inglise keele oskus avaramad võimalused välismaalastest kolleegide, aga ka kaastudengitega suhtlemiseks.

Klementi tõdeb, et tehnikaülikooli magistriõppes omandatud oskused annavad võime lahendada tegelikke probleeme loomingulisel ja tõhusal moel. Seda tõestab ka tõsiasi, et tema juhitav inseneribüroo on edukalt läbi viinud üle 550 tootearendusprojekti.

Tegeliku lt oli see isegi hea, sest vah epealse tööelu jooksul omandatud kogemused võimaldavad magistritasemel õpitavat tegeliku eluga paremini seostada. Näiteks mõista disaini- või tootearendusloogikat. „Inseneriharidus saab magistriõppega tervikuks,” on Kristo Klementi kindel.

N-ö keskmisel tasemel võiks tulevane magister keelt osata juba enne õpinguid. „Kindlasti ei ole vaja aga seda, et odaks igapäevane inglise keele kasutaja,“ ütleb Klementi.

Väljakutse ja ühtlasi investeering

Tööl käimine ja õpingud üheaegselt on Kristo Klementilegi paras väljakutse. Aga see sunnib end kokku võtma, sihipäraselt pingutama. „Kui sulle meeldib see, mida teed, pole ka töö kõrvalt õppimine ületamatu raskus,“ tõdeb ta. Pealegi - magistris õpitavad erialaaineid on otsekui palsam hingele.

Enne puhtalt inseneriõppele keskendumist on siiski tarvis õppida kõrgemat matemaatikat ja muid n-ö alusteadusi. „Eesti vajab tugevaid insenere. Ilma kõrgema matemaatikata siin paraku läbi ei saa, et kui see omandatud, läheb õppimine järjest huvitavamaks ja erialalisemaks,” räägib Klementi. Pärast bakaõpinguid on aga mõistlik väike vahe võtta ja tööl käia. „Magistris õpitava omandamine on tulemuslikum, kui oskad uusi teadmisi töiste olukordadega siduda,” leiab ta.

Insenerihariduse omandamine magistriõppes on kaljukindel investeering tulevikku. „Inseneriteaduskonnas saab sinust nõutud tippspetsialist ja muutuste juht,“ sõnab Klementi. „Seal saadud teadmised on aegumatud, universaalsed ja asendamatud, suunatud karjääri arendamisele.”

Ka tööandjana eelistab Klementi insenerikandidaadina magistrikraadiga asjatundjat, sest tema puhul saab eeldada laia kompetentsi. „Meie töös on lihtsalt vaja, et insener oleks loomingulise mõtlemisega ja võimalikult laia teadmiste pagasiga,” tõdeb firmajuht.

