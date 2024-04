Ettevõtja: viimaste aastatega on välja loositud 50 miljonit eurot maksumaksja raha

Lapsed ei vaja ainult tasuta ühistransporti vaid ka kvaliteetset koolitoitu, mis annab neile energiat õppimiseks ja trenni tegemiseks. Koolitoit ei ole ammu enam hall lobi, mida keskealised inimesed oma kooliajast mäletavad. Liialdamata – koolitoidu menüü koostamine oma omaette teadus, sest TAI poolt antud soovitused, selleks et toidus oleksid kõik vajalikud vitamiinid ja toitained, on põhjusega karmid. Lapsed peavadki saama täisväärtuslikku ja maitsvat koolitoitu.

Paberil peal on kõik võrdsed suhtumine võiks Tallinna suuruses omavalitsuses muutuda hoiakuks, et me usaldame, aga ka kontrollime. Tallinn on aastaid pugenud põhjuse taha, et neil puudub vastav kompetents ja võimekus riigihanke lepingute korrektse täitmise kontrollimiseks. Kui linna aparatuuri juba korrastama minnakse, ehk leitakse aeg ka selle kitsakoha lahendamiseks.