Mis Hispaania kinnisvara? Soodsaimad ostukohad leiab hoopis Põhja- ja Kesk-Euroopast

Majandusteadlased ütlesid FT-le, et Lõuna- ja Ida-Euroopa riikide viimaste aastate tugevam majanduskasv on aidanud nende eluasemeturgudel tõusta, samal ajal kui tuumikriigid, nagu Saksamaa ja Prantsusmaa, kannatavad stagnatsiooni käes.

Amaro lisas, et mõne riigi eluasemeturu paremaid tulemusi võib selgitada ka pakkumiste dünaamika. Eriti Lõuna-Euroopas, kus uusarendusi on ehitatud vähe.

Riikides, kus kinnisvara hinnad on kiiresti tõusnud, on turgu soodustanud ka spetsiifilised tegurid. Näiteks 2023. aasta alguses eurotsooniga liitunud Horvaatiat soosib praegu suur välisinvesteeringute sissevool. Portugali eluasemeturgu on elavdanud aga maksusoodustused teise kodu ostmise korral ja „kuldsete viisade“ pakkumine välismaalastele, kes ostavad sealset kinnisvara.