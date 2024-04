Kalamajas asunud Mehhiko restorani vara on müügis 3000 euroga. Võlgu jäi maha aga 50 000 euro eest

Pankrotihaldur on oksjonikeskuses müüki pannud restorani sisustuse, mis kuulub OÜ-le Mirasol, kes pidas Niine tänaval Mehhiko restorani Ancho. Oksjoni alghind on 3000 eurot. Vara hind on mõne kuuga langenud viis korda – veel novembris võis restorani kogu sisustuse soetada 15 000 euro eest.