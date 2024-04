Läti suurim Venemaale eksportija on Eesti ettevõtte tütar. Eestlasest juht: need kaubad ei kuulu meile

Tollistatistika järgi on peaaegu pool kaubast, mis liigub Lätist Venemaa suunas, alkohol. Peamine vedaja on Wellman Logistics, mille omanikuks on Eesti firma Wellman OÜ. Sel on naaberriigis pikk ajalugu, nad alustasid seal juba 90ndatel, kui hakkasid riiki tooma L’Oreali brändi tooteid. Tänaseks on neist saanud logistikafirma, mil on riigis suured laod. Ettevõte saab kauba kätte, hoiustab seda, teeb läbi tolliprotseduurid ja saadab selle siis Venemaale. Sellist protsessi nimetatakse ka re-ekspordiks.