Mullu skandaali keskmes olnud ettevõte Metaprint kahekordistas oma kasumi Venemaal

Metaprint maksis mullu Venemaal makse summas 229 000 eurot.

Stark Logistics, milles peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik oli vähemusaktsionär ja finantsjuht, aitas väidetavalt Venemaal äri sulgeda ja pooleliolevaid tellimusi täita. DV on varem kirjutanud, et kõik asjaolud viitavad sellele, et Metaprint jätkab Venemaal tootmist.

Loe lähemalt siit.

Delfi on varem kajastanud, et ajavahemikul 24.2.2022–24.8.2023 viis Metaprint Venemaale 29 817 709 euro eest materjale. Kaja Kallase abikaasa osalusega Stark Logisticsile tõid need tarned 1,5 miljonit eurot käivet.

„Sõja puhkemise hetkel oli Metaprint OOO lahti olev krediidiportfell ligi miljard rubla,“ selgitas Metaprinti suurosanik Lemendik suvel Eesti Päevalehele, miks ei saanud äri lõpetada pärast Ukrainas täiemahulise sõja algust.

See selgitus tekitab küsimusi, sest miljard rubla võrdub umbes kümne miljoni euroga ja seda on kolm korda vähem Metaprinti sõjaaegsest käibest Venemaal.

Arvo Hallik müüs oma osaluse ettevõttes Stark Logistics 2023. aasta augustikuu lõpus. Samuti taandus ta ettevõtte nõukogust ja ütles üles oma töölepingu.

Metaprinti suurosanik Lemendik kinnitas, et kaupa on müüdud Venemaale 29,8 miljoni euro eest. Seejuures üht toodet kaubakoodiga 7210122000 („Белая жесть“ ehk tinatatud valgeplekk) just sõja ajal hooga vedama hakatigi. Mullu aprillist aasta lõpuni veeti seda Venemaale 60 korda rohkem kui aasta varem, koguväärtuses üle nelja miljoni dollari (3,7 miljonit eurot) eest. Suuresti tänu sellele kasvas 2022. aastal Metaprinti müük Venemaale 22% võrra võrreldes sõjaeelse aastaga.

Metaprinti Venemaa partnerfirma OOO Aeroprom viimasest majandusaasta aruandest aga ei jää muljet, et veel hiljaaegu oleks firmal olnud lõpetamisplaane. Tegevust sooviti hoopis laiendada.

„2023. aastal näeme vaeva, et tootmisega jätkata, tootmismahtu suurendada ja kasvatada müügitulu, tugevdavamaks ettevõtte majanduslikku positsiooni,“ seisab 2023. aasta veebruaris avaldatud aruandes.