ÜLEVAADE | Hiina elektriautod vallutavad Euroopat, aga mitte Eestit

2023. aastal müüdi Euroopas Hiina tootja valmistatud täiselektrilisi sõiduautosid u 160 000, see oli 7,9% regiooni elektriautoturust. Euroopas on kõige populaarsem Hiina autotootja MG, kel õnnestus mullu eurooplastele maha müüa üle 105 000 elektriauto. Nende menukaim täiselektriline sõiduauto on MG4, mida müüdi Euroopas mullu 72 212.