Tööportaal: selgusid tahetuimad ametid ja populaarseimad tööandjad

Esimese kvartali tahetuim ametikoht oli andmesisestaja, kuhu kandideeris üle 1100 inimese. Praegu on tööturul suurim tõmbetegur kaugtöövõimalus. Andmesisestajat otsis oma meeskonda andmetöötluse ja analüütikaettevõte, mis just nimelt eemalt töötamise võimalust pakubki.

„Paindlikud töövõimalused on kontoritööde puhul muutumas juba hügieenifaktoriteks, milleta on väga keeruline tipptegijaid värvata,“ kommenteeris tööturul toimuvat CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler. Ta lisas, et kaugtöö annab tööandjatele võimaluse värvata talente ka väljastpoolt riiki.