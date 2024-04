Soovitused kaalukaks finantsotsuseks: milline kodulaenu maksegraafik valida?

Kuivõrd muutuva ehk annuiteetgraafiku järgi on laenu kuumakse reeglina alguses väiksem kui fikseeritud põhiosa puhul, on see ka põhjus, miks annuiteet on eestlaste seas populaarsem valik. „Kuna paljud kliendid soovivad laenukoormust kergendada ning iga kuu võimalikult väikese summa maksta, valitakse sageli just annuiteetgraafik, mis annab rohkem vabadust,“ ütles Rebane.