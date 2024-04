Eesti kinnisvarahaid rajavad Lätti ekslusiivse elamuarenduse

Ehitus peaks algama käesoleva aasta teises kvartalis ja valmima 2025. aasta lõpuks. Praegu otsitakse aktiivselt kõige sobivamat ja tugevamat ehituspartnerit Lätis, vahendab Läti Delfi . Investeeringu kogusumma on praegu avalikustamata.

Arendajate teatel on projekti 32 kuni 130 ruutmeetrit suurte korterite broneeringud juba alanud. Hinnad lubatakse avalikustada lähiajal.

Invego ja Reterra on varem koos töötanud ühe projekti arendamisel Riias ning praegu on ehitamisel Parka kvartali teine etapp.

Skanstesi linnaosa areneb kiiresti, muutudes kaasaegsemaks ja dünaamilisemaks, ütles Invego tegevjuht Kristjan-Thor Vähi. Invego juht lisas, et kavandatav projekt paistab silma arhitektuuri ja jätkusuutlike lahenduste poolest.

Elamukompleks koosneb kahest kaheksakorruselisest hoonest, mida ühendab ühine fuajee ja suur maa-alune parkla.Arendaja sõnul on projekti jagamine kaheks hooneks üks arhitektide visiooni peamisi tugevusi, kuna see võimaldab korteritesse rohkem loomulikku valgust ja vaateid.

Invego on viimastel aastatel ehitanud Tallinnas ja selle ümbruses elamuid rohkem kui 1200 perele ja rajanud 20 000 ruutmeetrit äripinda. Invego viimaste aastate suuremate projektide hulka kuuluvad hiljuti valminud Tiskreoja rajoon. Samuti on arendaja portfellis Luccaranna ja Uus-Järveküla elamurajoonid, mis on praegu ehitamisel.