Uus petuskeem: inimesed toovad ise pakiautomaatidesse tohutuid rahasummasid ja suisa autovõtmeid

Uut tüüpi pettuste laine jätkub, kuna summad, mille Eesti elanikud petturitele kannavad, ei kahane. Juba on kantud üle kümneid tuhandeid eurosid. Näiteks paar nädalat tagasi andis üks Tallinna elanik väidetavalt kullerile üle 7300 eurot sularaha. Sama päeva hommikul helistas teisele inimesele Elisa töötaja, kes soovitas kliendile, et lepingut tuleb pikendada. Selleks küsiti inimeselt telefoni teel andmeid. Peagi võttis ta vastu veel ühe kõne, kus helistaja identifitseeris end politseiametnikuna ja teatas, et eelmises kõnes oli taotleja rääkinud petturitega. Et vältida antud andmete kuritarvitamist, paluti inimesel võtta oma kontolt sularaha välja ja viia see Omniva sularahaautomaati. Ohver, 69-aastane naine, pani pakiautomaati kasti 10 000 eurot.