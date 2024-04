Aprilli algusest saab majandusaasta aruannete esitamise õigusi hallata ka riigiportaalis

„Uue teenusega liidestumise peamine põhjus on see, et eesti.ee portaalis saab majandusaasta aruannete esitamisega seonduvalt anda volitusi ka juriidilistele isikutele, näiteks raamatupidamisbüroodele, kes seda oma igapäevatöös väga vajavad. Majandusaasta aruande esitamise keskkond seda täna ei võimalda,“ selgitas Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) null-aruandluse tiimijuht Aleksandr Beloussov.

„Kui raamatupidaja vahetub, on suureks plussiks kindlasti ka see, et ettevõtjal on võimalik muuta kõiki raamatupidajale antud erinevate e-keskkondade juurdepääsuvolitusi ühest kesksest kohast,“ täiendas Beloussov.