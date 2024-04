Sama näitaja oli 2018. aastal 42%, mis tähendab 33 protsendipunkti suurust tõusu, kirjutab EuroNews . Praegu ei viita miski sellele, et nõudlus oskustööliste järele lähiajal väheneks.

Erinevate uuringute kohaselt on Euroopas tööandjate üha tõsisem probleem vajalike oskustega töötajate puudus. Eurostati andmetel teatas 2023. aastal 54% ELi väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest (VKEd), et raskused õigete oskustega töötajate leidmisel on üks nende kõige suurematest probleemidest.