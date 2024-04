Raido Pikkar tööstuse digitaliseerimisest: viie miljoni eraldamine riigikassast on hea algatus, aga muutuseks sellest ei piisa

Õpime julgetelt

Veel 70ndatel oli Lõuna-Korea suhteliselt vaene riik, aga nad on mitu korda oma riigi arengus SKT tõstmiseks teinud murrangulised lükked, et oma riiki rikkamaks teha ja see on ennast kuhjaga ära tasunud. Kuigi täpne investeeringu suuruse mõõtmine on tihti kinni selles milline on arvestusmeetod, periood ja muud näitajad, siis on raske vaielda Lõuna Korea ja EU kiibi investeeringute näitel, kes teeb julgeid otsuseid ja otsustavaid samme ning ajalooliselt on ka varem oma riigi ning inimeste rikkust kordades suurendanud - tahame 5 rikkama riigi hulka Euroopas - teeks siis midagi teistmoodi ja kopeeriks edukaid.