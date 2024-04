Mertsina: töötleva tööstuse vastupidavust parandaks eksporditurgude suurem mitmekesisus

Kuigi tööstuse tootmismahu langus on jätkuvalt suur, on see eelmise aasta kevadesse jäänud põhjast tasapisi taandumas. Töötlevas tööstuses on nõudlus madalseisust üle saanud, kuid see on jätkuvalt väga nõrk ehitusega seotud tegevusalades. Ligi pool töötleva tööstuse tootmismahu vähenemisest veebruaris tuli puidutööstusest, mis on kukkunud järjest juba alates 2022. aasta keskpaigast. Kuigi veebruaris puidutööstuse tootmismaht kuises võrdluses vähenes, jäi selle põhi eelmisesse aastasse. Puidutööstus on töötleva tööstuse suurim tootmisharu, moodustades sellest ligi viiendiku. Selle tegevusala nõudlus on küll veel nõrk, kuid languse põhi peaks olema läbitud ja oodata on aeglast paranemist. Konkurents puidutööstuses on aga tihe ja ettevõtetel tuleb üha rohkem tõsta oma konkurentsivõimet. Nii investeeritaksegi mahtude kasvatamise asemel rohkem efektiivsuse parandamisse.