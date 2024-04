Eesti ettevõtted loovad uusi tehnoloogiad alates haavaravist kuni vesisalvestuseni

Viiendast voorust sai toetust ka Nanordica Medical, kes arendab uudseid haavaravitooteid. „Meie eesmärk on teha revolutsiooni haavaravis. Selleks on arendame me unikaalset antibakteriaalset tehnoloogiat PremotivTM, mis ravib haavainfektsioone ja aitab haavadel paremini kokku kasvada,“ selgitas ettevõtte innovatsiooni juht ja kaasasutaja Anna-Liisa Kubo.

Tema sõnul on ettevõtte peamised väljakutsed seotud regulatsioonidega. „Ühest küljest plaanime leida tooraineid, mis vastavad regulatiivsetele nõuetele ja teisest küljest optimeerime tootmist vastavalt,“ sõnas Kubo. Ettevõtte esimene siht on jõuda tootega Euroopa Liidu erinevatele turgudele ning natuke pikemas plaanis sihitakse ka kaugemaid turge nagu näiteks Ameerika Ühendriigid.

„Eesti majanduspoliitika üks põhimõtteid on suunata rõhk majanduses lisandväärtuse loomisele ehk arengule, mida toovad teadmised ja tehnoloogia. Rakendusuuringute programmiga toetab riik ettevõtete teadustegevust, et turule jõuaksid oluliselt kõrgema lisandväärtusega tooted ja teenused. Programmi viienda vooru tihe konkurents kinnitab, et Eesti ettevõtjate arendustegevuse tase on kõrge,“ ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Rakendusuuringute programmi toel arendab ettevõte Energiasalv Paldiskisse rajatava vesisalvesti Zero Terrain tehnoloogiat. „Kliimaeesmärkide saavutamine nõuab suurt ühist pingutust ning globaalselt on hädavajalik minna võimalikult kiiresti üle taastuvenergia allikatele. Taastuvenergia tootmise kiire areng saab varustuskindlust ohtu seadmata ja majanduslikult kasulikult toimuda vaid tasakaalustava pikaajalise salvestusvõimekuse olemasolul,“ rääkis Energiasalve asutaja ja juht Peep Siitam.