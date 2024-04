Õpetlik juhtum. Osta.ee keskkonnas kaubelnud müüjale määrati ootamatu lisatasu

Möödunud kuul pani Ingel Osta.ee keskkonda müüki kevad- ja sügismantli, mis peagi ära osteti. „Kui kaup ostjani jõudis, leidis ostja, et talle ikkagi see värv ei sobi, ja mantli sees olla olnud sentimeetripikkune kangarebend,“ ütles mantli müünud Ingel. Ta kinnitas, et enne paki teele asumist oli mantel täiesti terve. „Olen alati osta.ee keskkonnas müünud kas uusi või uueväärseid asju, seda näitab ka minu pikk ajalugu seal ja inimeste tagasiside. Kuna tegemist ei olnud väikese summaga, olin nõus siiski kauba tagasi ostma ja paki saabudes vabastasin ostjale ettemakstud summa,“ lisas ta.