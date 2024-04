Noored küsivad, ekspert vastab: viis küsimust rahatarkusest

Raha ei ole noorte jaoks tabuteema ning erinevaid raha säästmise ja teenimise tarkusi soovitakse omandada järjest nooremas eas. SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš leiab, et noorte uudishimu teema vastu tuleks julgustada ja toetada. „Harides noori paneme aluse sellele, et neist kasvavad rahateadlikud ja enesekindlaid täiskasvanud, ettevõtjad ja investeerijad,“ ütles Tkatš.

Victoria Tkatš jagas Ärilehega Eesti noorte levinuimaid küsimusi ja vastuseid seoses rahatarkusega.

Miks rahatarkust vaja on?

Raha pole kunagi ülearu ning just seetõttu ongi oluline kulusid planeerida. Kui pole head ülevaadet, millised on sissetulekud ja väljaminekud ning kui tundub, et raha justkui kaob käest, siis võib see tekitada stressi ja sellises olukorras juhib raha inimest, mitte vastupidi. Eelarve koostamine aitab ära hoida liigseid kulutusi ja emotsioonioste ning muudab rahaasjade jälgimise ja tulevikuks planeerimise oluliselt lihtsamaks.

Kui mõelda läbi oma kulud ja tulud ning neid rahatargalt planeerida, siis tekib raha üle parem kontroll ning seeläbi on võimalik tagada ka tulevikuks tugevam rahaline võimekus.

Kuidas rohkem säästa?

Pane endale selge eesmärk, miks sa raha kogud, ja kirjuta see üles. Näiteks: kui kogud raha uue arvuti jaoks, siis pane see kirja ja lisa juurde ka arvuti maksumus. Siis on ka lihtsam välja arvutada, kui palju igakuiselt peaks kõrvale panema, et soovitud summa kokku saada.

Selgelt sõnastatud eesmärk aitab motivatsiooni hoida ja seda saavutada. Koosta eelarve, näiteks Exceli tabelis, kuhu paned kirja kõik oma tulud ehk sissetulekud (sinna alla võiksid käia mistahes rahalised laekumised) ja kulud ehk väljaminekud (näiteks toidule ja meelelahutusele kuluvad summad). Raha kogumiseks vaata eriti hoolikalt üle kulutuste read – kas sealt annaks säästa, et igakuiselt oleks võimalik kogumiseks kõrvale panna suurem summa.

Kuidas oma rahaasju paremini hallata ja luua ning jälgida eelarvet?