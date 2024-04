Wall Street ootab aktsiate kasvu USA asemel Euroopas

Turustrateegid nii Goldman Sachs Groupis kui Citigroupis märgivad, et järgmiseks toovad suurema tootluse aktsiad, mis on tundlikud majanduse käekäigule ehk nö tsüklilised aktsiad. Euroopa aktsiatele on see hea uudis, sest siinse regiooni aktsiaindeksites moodustavad tsüklilised aktsiad suurema osa kui USAs.

„Me näeme, et Euroopa saab kasu globaalsete ostujuhtide indeksite ja eelkõige tootmise elavnemisest ning juunikuisest intressimäära alandamisest,“ kirjutas Goldmani strateeg Sharon Bell oma märkuses. Ta ennustas, et aktsiaindeks Stoxx 600 indeks edestab järgmise 12 kuu jooksul USA enimjälgitud S&P 500 indeksit ja tõi eraldi esile väiksema turuväärtusega aktsiad, mida on tugevamalt alla müüdud. See trend mängis välja juba eelmisel kuul, mil Stoxx 600 aktsiaindeks napilt S&P 500 indeksit edestas.

Citigroupi strateegi Beata Manthey sõnul on Euroopa hästi positsioneeritud, et võita Hiina võimalikest stiimulitest ning turu elavnemise laienemisest. Ta säilitas oma eelistuse Euroopa aktsiatele võrreldes USAga, ühtlasi on ta optimistlik Jaapani aktsiate osas.

Ka USAs on näha, et turu tõus levib tehnoloogiasektorist laiemaks.