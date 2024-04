Kodu külastanud müügimehelt tehtud ost – millised on tarbija õigused?

Tarbija kodus toimuvate pakkumiste ning müügitehingute korral vajavad tarbijad enam kaitset, sest tavapärasest ärikeskkonnast väljaspool võib tekkida psühholoogiline ostusurve. Näiteks tunneb tarbija kohustust tehing sõlmida, sest müügiesindaja on temale kulutanud oma aega ning tarbija on vestluse käigus väljendanud oma ostuhuvi. Tarbija kodus tehtavate pakkumistega kaasneb sageli üllatusmoment ning tehingu algatajaks on reeglina müüja, lisaks puudub tarbijal võimalus võrrelda pakutavat toodet muu kaubavalikuga. Seetõttu võib tarbija hiljem oma ostuotsust kahetseda.

Tuleb olla tähelepanelik, sest tasuta pakkumise taga võib kauplejal peituda soov tarbijale midagi müüa. Tarbijakaitse poole pöördunud inimeste lugudest on selgunud, et tasuta teenuse osutamise käigus on pakutud tarbijale müüa asju, mida tarbija ei soovinud ega olnud müügitehinguks valmis. Müüjad on aga väga veenvad ja nii võib inimene sattuda tehingusse koos kohustustega, mida ta tegelikult ei soovinud ja mille eest maksta ei suuda.

Tolmuimejad ongi kõige sagedamini kodudes müüdav kaup. Arvestades nende kaupade kõrget hinda ja väga aktiivset müügitegevust, kahetsevad paljud tarbijad oma ostuotsust. Ostust taganemine on aga sageli tehtud tarbijale liiga keeruliseks. Kuidas soovimatu tehingu tegemist vältida, mida teha, et ostust loobuda ning kas seadus kaitseb tarbijat agressiivse müügi eest, selgitab Kristina Tammaru Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

Tarbija kaebustest jääb silma, et eelkõige tunnevad ostusurvet eakamad inimesed, kes vajavad järelemõtlemisaega ning on võimaliku agressiivse müügitaktika suhtes vastuvõtlikumad.

Ootamatute müügipakkumiste puhul tasub võtta aega, et rahulikult järele mõelda, kas on päriselt soov sellist toodet osta ja kas toote hind on mõistlik – alati tuleks võrrelda teiste sarnaste toodete hindu, isegi kui pakkumine tundub väga hea. Kui müüja survestab kiirustama jutuga, et „ainult kohe praegu kiiresti ostes ja otsustades kehtib kaubale soodushind, pärast enam mitte“, on see ohumärk! Aus müüja pakub ostjale soodushinda mõistliku aja jooksul ja annab ostjale võimaluse ostusoov rahulikult läbi mõelda.

Tarbija kodus sõlmitavatest lepingutest saab taganeda!

Tarbija kaitseks on seadusega ette nähtud õigus väljaspool äriruume tehtud ostude korral ümber mõelda ning oma raha tagasi saada. Taganemisõigus kaitseb tarbijaid emotsiooniostude eest. Lepingust taganemise õigus kestab 14 päeva ning selle õiguse olemasolust on müüja kohustatud tarbijat enne ostutehingu tegemist kirjalikult teavitama. 14-päevane järelemõtlemisaeg hakkab jooksma päevast, mil tarbija saab asja, nt tolmuimeja füüsiliselt enda valdusesse.

Oluline on meeles pidada, et lepingust taganemist ei pea tarbija müügiesindajale kuidagi põhjendama ega õigustama. Lepingust taganemiseks piisab 14 päeva jooksul selgelt väljendatud soovist, mis tuleks kindlasti edastada kirjalikult, näiteks e-kirja teel.

Lepingust taganemist ei tohi tarbija jaoks keeruliseks teha, see on ebaaus kauplemisvõte

Tarbijate kaebustest on selgunud, et müüjad ei edasta alati õiget teavet tarbija õiguste kohta. Näiteks seatakse takistusi ostust taganemisele. Üheks levinumaks võtteks on keeldumine toote tagasi võtmisest, sest see on kasutatud, kuigi toote kasutamine toimus müügimehe enda poolt tooteesitluse ajal. Tasub teada, et kui tarbijale anti üle müügiesitluse käigus kasutatud toode, siis puudub kauplejal õigus nõuda uueväärse toote tagastamist.