Hiina autod on muutnud Euroopa sadamad hiigelsuurteks parklateks

Financial Timesiga (FT) rääkinud allikate sõnul on sõiduautode sadamatesse kuhjumise taga peamiselt müügivõrgustikuta Hiina elektriautode tootjad, kes kasutavad autoterminale laoplatsidena.

Siiski ei olevat Hiina brändide importautod ainus ülekülluse põhjus. Ka teistel autotootjatel olla raskusi sõidukite sadamatest edasi tarnimisega, kuna masinate laiali vedamiseks ei jätkuvat piisavalt veoautosid ega juhte.

„Veokite puudus on väga levinud probleem,“ ütles üks olukorraga kursis olev, kes lisas, et paljud autotreilerid on Tesla poolt ära broneeritud. „Kui sa oled uus tegija turul ja sul pole mahte ega regulaarseid tarneid, siis sa lihtsalt ei ole logistikafirmade suurklient.“

Antwerpeni-Brügge sadam, kelle opereeritav Zeebrugge on Euroopa peamine autoimpordi sõlmpunkt, ütles, et autode sadamatesse kuhjamine on kasvav trend. „Automüüjad kasutavad sadamaid üha enam depoona. Selle asemel, et sõidukid edasimüüjatele tarnida, kogutakse neid üha enam autoterminalidesse,“ teatas Antwerpeni-Brügge sadam.

Kuigi Antwerpen-Brügge ei toonud kedagi nimeliselt välja, näitavad mõned Euroopa autotööstuse juhid näpuga Hiina autotootjate peale, öeldes, et nad pole suutnud oma toodangut loodetud kiirusel Euroopas maha müüa.

Financial Timesi teatel on osa Hiina kaubamärgiga elektriautosid seisnud Euroopa sadamates juba 18 kuud. Üks asjaga kursis olev isik ütles väljaandele, et paljud laevadelt mahalaaditud sõidukid jäävadki selle ajani sadamatesse, mil need lõppkasutajatele ära müüakse.

Hiina sõiduautode assotsiatsiooni peasekretär Cui Dongshu möönis, et Hiina elektriautode tootjatel on probleeme sõidukite sõlmjaamadest edasi toimetamisega. Dongshu sõnul peavad Hiina autotootjad tegelema senisest rohkem järelteeninduse ja kohalike partnerite leidmisega, sest vastasel juhul võidakse sattuda Euroopas ebasoodsasse olukorda.