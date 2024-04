SELGITUS | Millised on levinuimad elektriauto laadimisel tehtavad vead?

Enefit on välja toonud põhilised eksimused, millega laadija paigaldamisel alt võib minna ja annab nõu, mida teha.

Auto laadimisvõimekus. Enne, kui laadija valimisega alustad, tasuks omal käel või automüüjalt uurida, mis võimekusega auto suudab laadida. Kui tegu on pistikhübriidiga, siis on kindlasti vaja teada ka seda, kas autol on 1- või 3-faasiline ühendus. Vastasel juhul ei saa laadimine ettenähtult toimida.

Laadimisviis. Elektriauto laadimiseks on üldiselt mõistlik soetada kvaliteetne laadimisjaam. Laadida saab ka otse seinapistikust, kui elektrikaabel ja kaitsmed on õigetes parameetrites, kuid selliselt on laadimiskiirus aeglane. Vanemate hoonete puhul, kus on alumiiniumkaablid ja nõrgemad kaitsmed, ei ole samuti soovituslik otse seinapistikust laadida.

Asukoht. Laadija paigaldamisel tasuks arvestada, et kui on soov laadijat majast eemale paigaldada, näiteks aia või kuuri külge, nõuab see eraldi kaevetöid, sest kaablid ei saa jääda maa peale. Kuna kaevamine mõjutab otseselt paigaldushinda, on soodsam ja lihtsam lahendus paigaldada laadija näiteks majaseina külge või garaaži.

Elektrisüsteemi võimsus. Valides laadijat, tuleks kindlasti üle kontrollida, kui palju on koduses elektrisüsteemis vaba võimsust. Enamik turul olevatest laadijatest on „fikseeritud“ kiirusega (7,4 kW, 11 kW või 22 kW), millele vastavalt peab kodus vaba kogus amperaaži olema. Näiteks 11 kW laadija puhul on tegemist 3-faasilise laadimisega ja vaba voolu vajadus on 16 A.

Olukorras, kus elektrisüsteemis pole piisavalt vaba võimsust ning auto laadimine ja mõne suurema seadme töö (nt soojuspump, ventilatsioon) satuvad samale ajale, võib liiga suur voolukogus koormata elektrisüsteemi üle. Seejärel löövad kaitsmed välja ning mõlemad seadmed vajavad uuesti tööle lülitamist.