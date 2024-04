Kevadeks vajalikud tööriistad on survepesur, samblaeemaldaja, mullafrees ja oksapurusti

Oksa- ja aiajäätmete purusti GHE 150

See on patenteeritud ristikheinakujulise avaga oksapurusti, millel on võimas mootor. Spetsiaalse terasüsteemiga töötleb GHE 150 jämedamat oksamaterjali nii, et sellest jääb järele ainult väike puidutükikeste hunnik.

Z-paigutusega Multi-Cut 150 terasüsteem on mürasummutusega. Purustil on sandwich-tüüpi pööratavate teradega lõiketera. Tänu patenteeritud terasüsteemile tõmmatakse purustatav materjal ilma tagasilöögita sisse ja peenestatakse. Elektromehaaniline suurte pöördnuppudega turvalukustus tagab veelgi parema turvalisuse. Suured rattad ja lai veermik on head stabiilsuse tagamiseks ning hõlpsaks transportimiseks.

Mullafrees MH 560

Mullafrees säästab juhtija jõudu, seda on lihtne käsitseda ja see on oma töös tõhus. Tänu stabiilsele konstruktsioonile, tugevatele komponentidele ja täpselt seadistatud tööorganitele on töötulemused tõhusad. Mullafreesi töölaius on 60 cm, suurte jõudude ülekandmiseks on tugevdatud jõuülekandesüsteemi rihmu, hammasrattaid ja laagreid ning paigaldatud lisakuullaagrid. Freesterade lisamisel saab töölaiust suurendada 85 cm-ni. Erilised vibratsioonivastased elemendid säästavad lihaseid ja liigeseid. Praktiliste lisatarvikute valik muudab mullafreesid eriti mitmekülgseks.

Juhthoob edasi-tagasikäigu jaoks ja kokkupööratav juhtraud on reguleeritav kõrguses ning küljesuunas. Kolmes astmes reguleeritava kõrgusega juhtraud on mugavalt ja hõlpsalt ühe käega lukustatav – sobiv seadistus igale kasvule ja igasugustele maapinnatingimustele. Freesil on ülitugev ja samas vaikne mootor OHV-konstruktsiooniga, tugev katteplekk ning kahekordse seinaga plastkaitse. Spetsiaalsed freesterad on kohandatud freesimisjärjestusega. Lihtsalt eemaldatavad taimekaitsekettad.

Samblaeemaldaja, muruõhutaja RLA 240