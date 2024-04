Lemendik: Metaprint on Vene tütarettevõtte maha müünud

Lemendik ütles, et 2022. aastal oli Venemaa tütarfirma Metaprint OOO käive 1,68 miljardit rubla ehk 24,4 miljonit eurot. 2023. aastal oli käive 1,9 miljardit rubla.

„Kuid eurode ekvivalendis oli see 18,6 miljonit eurot. Ehk tegelik müügitulemus oli 32 protsenti väiksem võrreldes aasta varasemaga,“ lausus Lemendik.

Alates mullu 22. septembrist ei kuulu tütarfirma enam Metaprindi omanikele ei otse ega kaudselt, lisas Lemendik. Pärast võõrandamist toimus suuremahuline maatehing, mis võis mõjutada aasta aruande finantsnäitajaid. Need pole aga enam seotud Metaprindi tegevusega.

„Meil õnnestus lõpuks sellele teemale joon alla saada. Lisaks on meil kokkulepe uue omanikuga, et käesoleva majandusaasta jooksul muudab ta ära ka ettevõtte nime, kuna see ei ole enam seotud meiega mitte mingist otsast,“ lausus Lemendik.