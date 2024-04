Värske analüüsi kohaselt on Euroopa parim riik naissoost töötajatele Norra, kirjutab Euronews. Miks? Seal on väga palju ettevõtteid, mida juhib naine. Lisaks on Norras väike sooline palgalõhe ning rasedus- ja emapuhkus on korraldatud õiglaselt.