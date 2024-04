Kopsakas summa. Eesti suurim vanaduspension küündib tippjuhi palgani

Sotsiaalkindlustusameti pensioni valdkonna juht Agne Kiviselg selgitas, et märkimisväärselt kõrgemad pensionid võivad tuleneda ka vanaduspensionile jäämise edasilükkamisest. „See tähendab, et inimesed, kes on otsustanud pensionile jäämist edasi lükata, saavad iga edasilükatud kuu eest suuremat pensioni. Näiteks, kui keegi otsustab pensionile jääda 10 aastat hiljem, võib tema pension kahekordistuda“ lisas Kiviselg. Tasub märkida, et konkreetne suurenduskordaja määratakse igale inimesele individuaalselt lähtuvalt tema sünniaasta ja kuu ning pensioni määramise hetke alusel.