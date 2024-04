Delfi Ärilehe poole pöördus ettevõtja, kelle sõnul on EISA stardimeetmetoetuse kriteeriumid liialt ranged ja alustavad ettevõtted sellele ei kvalifitseeru. „Kellele see toetus üldse mõeldud on?“ küsis lugeja. Sihtasutus vaidleb aga vastu: nende sõnul on toetuse kriteeriumeid viimasel aastal just leebemaks muudetud.