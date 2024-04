Elektrilevi: kehtiv võrgutasu ei ole jätkusuutlik

Elektrilevi jaotusvõrgus tuleb maksta elektri iga kilovatt-tunni kohaletoomise eest keskmiselt 4,11 senti. Jaotusvõrguettevõtte arvates on seda liiga vähe. Juba 2022. aasta lõpus esitati konkurentsiametile taotlus, mida amet on menetlenud viimased poolteist aastat.

Põhjendused on seejuures ajas muutunud. Kui 2022. aasta talvel selgitas Elektrilevi kõrgema võrgutasu küsimise vajadust kasvanud kaoelektri kuludega, siis praegu viidatakse märgatavalt kallinenud elektritööde hindadele. Võrguettevõtja sõnul on praegu kehtivas tariifis arvestatud investeeringutele ja võrgu hooldusele u kaks korda vähem raha, kui kulub tegelikult.

Kuna Elektrilevi arvates on võrgutasu liiga väike, ei ole neil ka plaani 2022. aasta detsembris tehtud hinnataotlust tagasi võtta. Hoolimata sellest, et kaoelektri ostmisele kulub praegu palju vähem raha kui toona. „Selleks ei ole mitte mingisugust põhjust. Meil on tariifi tõstmiseks olemas vajaduspõhisus, et saada edukalt hakkama nende ülesannetega, mida me võrguettevõttena peame täitma,“ selgitas Elektrilevi finantsjuht Kristi Ojakäär.

Kuigi seni pole konkurentsiamet Elektrileviga ühel nõul olnud, avaldas Ojakäär täna ettevõtte majandustulemusi tutvustades lootust, et pikalt venima jäänud hinnataotlus viimaks rahuldatakse. „Viimaste kuude arengud on sellised, et meil on olnud väga aktiivne suhtlus konkurentsiametiga. Räägime detailselt läbi oma kulude taset ja jagame selgitusi. Väga loodame, et jõuame lähiajal positiivse tulemuseni.“

Kuigi Elektrilevi väidab, et kehtiv võrgutariif ei ole kaugeltki piisav, suutis ettevõte investeerida võrkudesse mullu rohkem kui kunagi varem. Ojakääru teatel on seda suudetud Eesti Energia abil. „Oleme enda investeeringute mahtu suutnud kasvatada vaid kontserni abiga. See rahastus on tulnud kahest allikast: oleme jätnud kontsernile maksmata dividendi ja võtnud laenu juurde. Ilmselgelt ei ole see jätkusuutlik.“