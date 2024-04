ANN – nutikas tööriist, mis teeb mikroettevõtja elu lihtsamaks!

„Minu eesmärk on murda siiani levinud arusaama, et raamatupidamise haldamine on tahes-tahtmata keeruline protsess,“ ütleb IamANN OÜ asutaja ja tegevjuht Grete Michelson, kes on varasemalt tegutsenud aastaid raamatupidamisbüroo eesotsas.

Mis on ANN ja kellele see on loodud?

ANN on veebipõhine aastaaruande loomise tööriist, mis sündis EAS-i reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise projekti kaasabil. Selle abil saavad mikroettevõtted ise koostada lihtsalt ja kiirelt oma majandusaasta aruandeid. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millest viimase koostamiseks on siiani kasutatud keerulisi raamatupidamisprogramme. Selleks, et mikroettevõtjal, sõltumata tema tegevusalast või raamatupidamisalastest teadmistest, oleks võimalik aga ise korrektne aruanne esitada, on loodud nüüd lihtsate ja selgete juhistega veebipõhine tööriist.

Alustavale ettevõttele võib ühe aruande koostamine raamatupidaja abiga minna maksma rohkem, kui on ettevõtte käive terve aasta jooksul.

Idee luua selline platvorm tuli Michelsonil enda igapäevasest tööst – ettevõtetele raamatupidamisteenuse raames aruandeid koostades sai ta aru, et tegelikult ei paku selline tükipõhine teenus kliendile väärtust. „Alustavale ettevõttele võib ühe aruande koostamine raamatupidaja abiga minna maksma rohkem, kui on ettevõtte käive terve aasta jooksul. Kuna juhiste abil ei ole aastaaruande esitamine midagi keerulist, sain aru, et tegelikult võiks olla mikroettevõtetel võimalus ise mõistliku hinna eest oma aruanne ära esitada,“ ütleb Michelson.

Nii saigi loodud ANN ehk minuaastaaruanne.ee veebipõhine lahendus. ANN-i abil saavad aruande esitada kõik mikroettevõtted, mis ei ole käibemaksukohuslased, ei ole maksnud töötasusid ega dividende ning mis pole saanud ega andnud laenu (v.a omanikuga seotud tehingud). Selgete juhistega kasutajasõbralikul platvormil saab lihtsamad aruanded koostada ise mõne minutiga ja nii mitu, kui vaja.