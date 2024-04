Eesti ettevõtjad süüdistavad Rootsi suurarendajat miljonitüngas

Rootsi on eestlaste silmis olnud tõotatud maa. Kui Soome minnakse hordidena tööle, siis Rootsi turul on Eesti ettevõtjad leidnud häid partnereid, kellele tooteid või teenuseid müüa. Kõige tuntumad on puitmajatootjad, kel paraku viimasel ajal hästi ei lähe. Halvasti käib ka selle loo kangelaste käsi, nad jäid ilma suurest rahasummast ja kodumaal sai neile osaks kümnete ettevõtjate pahameel.