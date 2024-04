Soome sadamatöötajate streik langetas esimese kvartali automüüki

„Tavaliselt on märts autokaupmeestele hea kuu, sest kevadega hakkavad inimesed rohkem mõtlema oma sõiduki välja vahetamisele, kuid sel aastal oleks kevad justkui hiljaks jäänud. Rohkem huvi täheldasime alles päris märtsi lõpus,“ selgitas Eskor. „Lisaks mõjutas märtsi tulemust otseselt Soome sadamatöötajate streik. Autode tarnesse on tekkinud paarinädalane nihe.“

Eskori sõnul on streik pannud automüüjaid otsima alternatiivseid lahendusi, kuidas Soomest sõidukid kätte saada ning mitmed ettevõtted on tellinud eraldi veoseid, millega autod Eestisse tuuakse.

Topauto statistikast on näha, et inimesed eelistavad osta sõidukit pigem laos olevate mudelite seast, selle asemel, et sõiduk tehasest tellida ja seda mitu kuud oodata. Kui eelmisel aastal tellis sõidukeid 40% klientidest, siis selle aasta esimese kvartali näitaja jääb sellele paari protsendiga alla.

„Need inimesed, kes on autoostu otsuse ära teinud, viivad tehingu lõpuni ja saavad kauba õigel ajal õige hinnaga kätte. Küll on aga palju neid, kel otseselt ei veel taha autot vahetada, sest see on keskeltläbi kolm aastat vana, kuid automaksu tuleku kartuses kalkuleerivad siiski, kas oleks enne uut aastat mõistlik salongist uus auto võtta. Need inimesed on täna veel selgelt ooterežiimil,“ kommenteeris Eskor.