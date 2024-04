Uuring: üle 40% inimestest küsivad finantsotsuste tegemiseks nõu pankadelt

„Praeguses ebakindlas majanduslikus olukorras, mil inimeste kulud on inflatsiooni tõttu kasvanud, on inimeste jaoks prioriteediks igapäevaste rahaasjade lihtne korraldus, eelarve planeerimine ja raha tulevikuks kõrvale panemine. Järjest rohkem otsitakse lahendusi efektiivsemateks rahaasjade korralduseks ja on hea näha, et paljud pöörduvad oluliste finantsotsuste tegemisel info saamiseks pankade poole. See tähendab, et inimeste usaldus pankade vastu on kõrge,“ tõdes SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe tuues välja, et värske tarbijauuringu põhjal otsivad 43% eestimaalastest infot pankade kodulehtedelt või nõustajate käest.