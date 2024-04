Tallinna Vee tegevjuht: Eestis ei ole vee puudust, kuid nõuded on aja jooksul palju karmimaks muutunud

Põuad ja üleujutused

Veel kümme aastat tagasi me ei rääkinud sellest, et aedade kastmiseks ei jätku vett. Samaaegselt on tõusnud probleemiks kasvav sademete hulk ja sellest tingitud üleujutused linnades.

Tallinn-Harku aeroloogiajaama mõõtmistulemused näitasid, et eelmise aasta juulis oli sademete hulk tavapärasest 2 korda ja augustis suisa 3 korda suurem. Vee-ettevõtted ei suuda ühe aastaga ehitada ümber oma taristuid, et võtta korraga vastu kogu sademevett. See polekski mõttekas, kuna sademete mahtu ei saa ette prognoosida ning sademeveetoru projekt oleks juba ette ebaõnnestumisele määratud. Kuid me peame olema valmis suurteks vihmadeks ja leidma rohkem lahendusi sademevee taaskasutamiseks, et see ei uputaks linnaruumi.

Maailmas on loodud sademevee kogumiseks ja ärajuhtimiseks erinevaid tehnilisi lahendusi, kuid iga selline süsteem maksab raha. Vee-ettevõtted ja omavalitsused peaksid kalkuleerima, kas keskkonna mõttes ja majanduslikult on mõistlikum toetada oma kliente ja tarbijaid, et nad ise rajaksid sademevee taaskasutussüsteemid oma kinnistutele või on otstarbekam ehitada selleks ühistaristu.

Veenappus

Eesti kliimas ei ole meil otseselt joogi- ja tarbevee nappust. Me ei pea vett tootma udust, mere- ega heitveest. Kuid vesi on väärtuslik ressurss ja seega peame kasutama olemasolevaid veevarusid jätkusuutlikult ning hoidma keskkonna looduslikku tasakaalu. Põhjavee varud taastuvad väga aeglaset, mistõttu tuleks rohkem eelistada kiiresti taastuva pinnavee tarbimist.