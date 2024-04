Inbank kaasab 10% võlakirjadega lisakapitali

AT1 võlakirjade märkimine toimub 12. aprillist kuni 19. aprillini 2024. Pakkumisele tuleb 200 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot ehk emissiooni mahuks on 2 miljonit eurot. Inbankil on õigus emissiooni mahtu suurendada või vähendada.

AT1 võlakirjade intressimäär on 10% aastas ja intressi makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees. Finantsinspektsioonilt loa saamise korral on Inbankil õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates viie aasta möödudes emiteerimisest.