Üha enam eestlasi ei kavatse lähiajal kinnisvara osta

„Vaadates erinevate tehingute kaupa, on kavatsus kinnisvaratehinguid teha võrreldes mullusega vähenenud kuni kolmandiku võrra. See viitab teatud ettevaatlikkusele,“ rääkis Kantar Emori uuringuspetsialist Anastassia Lesment. „Mehed on jätkuvalt naistest aktiivsemad nii kinnisvara ostmise kui ka üürile andmise planeerimises. Üüriturul on jätkuvalt aktiivseim kõige noorem sihtgrupp ehk 15-24-aastased, kes vajab üüripinda tihti seoses õpingutega või lihtsalt vanematest lahkukolimisega,“ lisas Lesment.