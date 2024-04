Riik algatab Eesti Energias erikontrolli. Minister: probleeme on olnud pikemat aega

„Uue juhatuse poolt läbi viidud valdkondlikud auditid on senises tegevuses tuvastanud küsitavusi, millele on vaja vastuseid. Meil on praeguse juhatusega igati konstruktiivne koostöö, arutasime olukorda põhjalikumalt ettevõtte juhi Andrus Durejkoga märtsi alguses, mil palusin probleemkohtadest ja olukorrast ülevaadet. Olles ära kuulanud kontserni juhid ja tulenevalt omanikuvastutusest, olen otsustanud algatada kontrolliprotsessi, et selgitada välja, kas senine juhtimistegevus vastab hoolsuskohustusele,“ rääkis minister.